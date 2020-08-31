رئيس مدينة بني عبيد عن ضبط مزرعة سمك مخالفة: "تتغذى على حيوانات ميتة"

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، تفاصيل ضبط مزرعة "سمك قراميط" مخالفة تتغذى على الحيوانات الميتة، موضحًا أن المزرعة على أرض زراعية مساحة قيراطين.

وأضاف "قابيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتم تغذية القراميط التي تباع في الأسواق على الحيوانات النافقة، وتابع: "عظام الحيوانات من الكلاب والطيور والميتة.. المنظر كان صعب أن نتصور أن فيه حاجة زي دي وتباع للناس تأكلها". 

وأشار رئيس مركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية، إلى أنه تم تحويل مرتكب الجريمة للتحقيق واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونيًا، وتم عمل محضر له بسبب تجريف أرض زراعية.

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