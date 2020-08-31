تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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ترغب إدارة نادي الزمالك، في سرعة تجديد عقد التونسي فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.



ويحاول البعض داخل جدران القلعة البيضاء نحو إقناع ساسي بتخفيض قيمة عقده، وذاك خلال الفترة القصيرة المقبلة، نظراً لقلة الإمكانيات المادية داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية التي تساعد على تجديد عقد بنفس المبلغ.



وتمسك اللاعب التونسي بالحصول على نفس القيمة لتجديد عقده مع الفريق، والتى تقترب من 33 مليون جنيه فى الموسم الواحد، ما يواجه صعوبة المفاوضات بين الطرفين.



وينتهى عقد التونسي فرجانى ساسى مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى فريق فى آخر في فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

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