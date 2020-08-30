كورونا.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
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كورونا.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بالفيروس

أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل 44،292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم.

 

وقالت المراكز الأمريكية فى بيان إن مجموع حالات الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغ 5،934،824 حالة ، وفقا لوكالة رويترز.

 

 

فيما سجلت المراكز الأمريكية 1،006 وفيات جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 44،292 حالة.

 

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