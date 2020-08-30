وزيرة التضامن: غلق 3 حضانات بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية

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كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة قامت بإغلاق 3 حضانات لم يلتزم القائمون عليها بتطبيق الإجراءات الأحترازية والطبية المتعلقة بفيروس كورونا، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون فى الحفاظ على صحة الأطفال.



وفى سياق آخر قالت وزيرة التضامن،خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشرفتان أصيبا بفيروس كورونا، فى بعض الحضانات وتم وقفهم عن العمل واتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والطبية، وتبين عقب ذلك عدم إصابة أى من الأطفال بالفيروس، وتابعت:"هناك مشرفين تم إصابتهم وتوقفوا عن العمل وتم فحص الأطفال ولم نسجل أى إصابة بهم".



وأكدت الدكتورة نيفين القباج أن فيروس كورونا المستجد، أصبح أقل شراسة مما كان عليه فى السابق، متمنية أن تتجاوز مصر الجائحة بسلام.





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استطاعت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى التي طبقت فيها، من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية.



وتتضمن المخرجات الرئيسية، توفير 400 مليون جنيه قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 10 ملايين جنيه لتوفير تدريب مهني وحرفي لمواطني القرى المستهدفة.



ووصلت مياه الشرب النقية لـ 88 قرية، يسكنها 1.396 مليون مواطن، بقيمة 127.9 مليون جنيه.



تكلفة المرحلة الأولى



وتكلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة حتى ديسمبر 2020، التي تتضمن 143 قرية فى مختلف المحافظات المستهدفة، تصل إلى 3.85 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 61% من المشروعات، ويصل متوسط نسبة التنفيذ بالمشروعات المتبقية إلى 75%.



ملامح المرحلة الثانية



وفيما يخص المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، من المقرر تنفيذ 1245 مشروعًا، بمتوسط 3.3 مليون جنيه للمشروع، يستفيد منها 346 قرية من القرى الأكثر احتياجا، و4.1 مليون مواطن، باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه.



وتسير مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وفقًا لما هو مخطط لها، ولم تتأثر بالإجراءات الاحترازية، وسيتم تسليم المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة سلفًا، كما يبلغ عدد مشروعات الإدارة المحلية التي تنفذ من خلال دواوين عموم المحافظات نحو 356 مشروعا، وتشمل (مشروعات الطرق - الإنارة العامة والكهرباء - النظافة والتجميل وصيانة البنية التحتية وتحسين البيئة - الطب البيطري والمجازر - الخدمات الشبابية)، حيث يبلغ متوسط نسبة التنفيذ الفنية في هذه المشروعات حوالي 65% حتى الآن.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياةكريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتورةهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين.

