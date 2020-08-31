شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري مع شقيقها (صور)





وتداول رواد التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورًا للسيارة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لزوجتة الفنانة ياسمين صبري.

وانبهر رواد التواصل الإجتماعي بالسيارة حيث أن نوعها "كابرولية" طراز "rolles royace dawon" موديل ٢٠٢٠ لونها أزرق .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر

شاركت الفنانة ياسمين صبري صور جمعتها بشقيقها لأول مرة والذي يعتبر أول ظهور له وذلك عبر خاصية الستوري على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ياسمين صبري مع شقيقها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت بلوك مختلف حيث ارتدت فستان جينز وشعر منسدل على كتفها.