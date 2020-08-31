شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري مع شقيقها (صور)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة ياسمين صبري صور جمعتها بشقيقها لأول مرة والذي يعتبر أول ظهور له وذلك عبر خاصية الستوري على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري مع شقيقها لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت بلوك مختلف حيث ارتدت فستان جينز وشعر منسدل على كتفها.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورًا للسيارة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لزوجتة الفنانة ياسمين صبري.

وانبهر رواد التواصل الإجتماعي بالسيارة حيث أن نوعها "كابرولية" طراز "rolles royace dawon" موديل ٢٠٢٠ لونها أزرق .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر

شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري مع شقيقها (صور)
شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري مع شقيقها (صور)
شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري مع شقيقها (صور)
شاهد.. أول ظهور لياسمين صبري مع شقيقها (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري شقيق ياسمين صبري الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

منذ ساعتين

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة.. القضاء يُجبر برشلونة على التخلص من ميسي بالمجان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ميسي ينفذ تهديده الأول لبرشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

رضا عبد العال عن نجم الزمالك: " نسي الكورة"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 7 ساعات

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تيباس يُشعل الأوضاع في مدريد بسبب ميسي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم مصير ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بصورة من طفولتها

أحمد مجدي على دراجة نارية في أحدث ظهور له

ياسمين صبري تغازل جمهورها بأحدث جلسة تصوير

ياسمين صبري تخطف قلوب جمهورها بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

هبة مجدي بلوك رقيق عبر "إنستجرام"

ياسمين صبري بإطلالة رقيقة عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:49 ص

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

11:11 م

رضا عبد العال عن نجم الزمالك: " نسي الكورة"

12:25 ص

الكشف عن الراحلين عن ريال مدريد

12:30 ص

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب