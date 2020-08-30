مصرفي: الدولة المصرية لديها مستهدفات طموحة خلال العام المقبل

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قال طارق متولي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، إن هناك تراجعًا في الدين العام وتحسن في المؤشرات، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف قروض بـ 2.7 مليار دولار إلى جانب قرض آخر بـ 5 مليارات دولار من صندوق النقد خلال أزمة كورونا وذلك نتيجة لقوة الاقتصاد المصري والثقة الكبيرة فيه.



وأضاف "متولي"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرنس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هناك تقارير إيجابية عن قوة وصلابة ونمو الاقتصاد المصري؛ مما يؤثر بالإيجاب على الاستثمار الجيد، منوهًا بأن الدولة المصرية لديها مستهدفات طموحة خلال العام المالي القادم.



وأوضح أن ما حدث خلال العامين الماضيين من خفض في الدين العام والناتج العام في ظل تنفيذ مشروعات قومية وتحسين فى البنية التحتية للبلاد وإصلاح في الدولة إلى جانب تحقيق نمو في الاقتصاد يُعد نجاحًا للحكومة المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



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كشف طارق متولي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، أن هناك خطة للنهوض بالاقتصاد القومي بـ 4 تريليون جنيه والتي تعتبر خطوة إيجابية للدولة المصرية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة والتي وصفها بـ"قصة نجاح" للقيادة السياسية.



وأضاف "متولي"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرنس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن التمويل هو عصب أي تنمية اقتصادية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي في مصر أثبت أنه كان سد منيع وساند قوي لقطاع الأعمال في مصر والدولة عن طريق أذون الخزانة والسندات خلال ثورتين والإصلاح الاقتصادي وأزمة جائحة كورونا عبر السنوات الماضية.



وأوضح أن القطاع المصرفي يتميز بنسبة سيولة عالية جدًا مقارنة عن الأسواق الناشئة، ويستطيع تغطية أي طلبات خلال الفترة القادمة من تنفيذ مشروعات قومية وخلافه، مشيرًا إلى أن نحاج القطاع المصرفي المصري يحسب للقيادة السياسية فى مصر والبنك والمركزى والحكومة.



وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق إلى أن هناك تناغمًا شديدًا بين السياسة المالية والسياسة النقدية مقارنة بالماضي والتى كنا نعاني بشدة من التنسيق بين السياستين وكان هناك مشكلة بينهما، لافتًا إلى أن هناك تعاون من جميع الجهات لتحقيق هدف واحد وهو التنمية وبناء الدولة الحديثة التى نحلم بها جميعًا.

