تعليق ناري من نجم الزمالك بعد الفوز على إنبي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:36 م
الزمالك
الزمالك
رقية صلاح
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علق أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك السابق علي فوز فريقه اليوم أمام نادي إنبي اليوم بعد التعثر الذي حدث أمام المقاولون العرب في المباراة السابقة. 


وقال زيزو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر:" لا يوجد دوري في العالم يلعب مبارياته  كل ٣ أيام، وواضح الإرهاق علي جميع اللاعبين، وأوجه  والشكر لهم وللجهاز الفني لأنه يحتاج لتصليح الأخطاء والوقت لم يساعده".


وأضاف:" في المباراة المباراة الماضية أمام قام فريق المقاولون العرب بهجمتين جاء منهما هدفي الفري، وهذا توفيق بالنسبة لهم، ويوجد فرق تؤدي بشكل سئ وتفوز والعكس وفرق كبيرة تتعادل وتخسر".


وواصل:" جميع  لاعبي الفريق يحاولون ويسعوا ولكن في بعض الأحيان يكون التوفيق معك وأوقات أخري يقابلك عدم توفيق، واليوم اجتهدنا وحصلنا على الثلاث نقاط من فريق كبير مثل إنبي لديهم مدرب مميز".


وأتم تصريحاته:" أتقبل النقد وأحاول كل مباراة واجتهد من أجل تسجيل الأهداف، النقد يدفعني للأمام، وانتقل للحديث عن المباراة القادمة أمام بيراميدز :"ستكون صعبه خاصة وأن بيراميدز  يمتلك نفس النقاط".

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