نشرة حوادث "الفجر": النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة اعتداء رجل على زوجته

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.









أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة بأكاديمية الشرطة حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين إثنين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة..









قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة متهمين بالاتجار في البشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول بعابدين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.









أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٥ موظفين بالتلفزيون المصري، ارتكبوا مخالفات لا تتفق مع كرامة الوظيفة العامة، بأن قامت إحداهما بالانقطاع عن العمل وتزوير شهادة مرضية، وادعاء المرض.









انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم "إدارة ابشواي التعليمية" بأداء مبلغ مقداره مليون 611 ألفا و632 جنيها، إلي هيئة التأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة الفيوم عن الاعوام الدراسية من2008 الي 2018.









قرر قاضي المعارضات، بمحكمة بشمال الجيزة، للمرة الثانية استمرار حبس عامل إصلاح اطارات سيارات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع طفلته الرضيعة ٤ أشهر بمقابل ٦٠ ألف جنيه.





وقررت النيابة تسليم الطفلة الرضيعة للأم، بعد بحث المجلس القومي للأمومة والطفولة للحالة الإجتماعية للأم.









قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك إعتبارًا من يوم الثلاثاء، لحين الإنتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى، والمقرر إنتهاء المهلة المحددة لها فى 20 أكتوبر المقبل، على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية.









أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق في واقعة اعتداء زوج على زوجته بالبلكونة بحلوان.







