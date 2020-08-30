تيباس يُشعل الأوضاع في مدريد بسبب ميسي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أثار خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا الجدل، بشأن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة عن الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وكان ميسي قد أعلن أن لدية بند في عقده يسمح به بالرحيل عن الفريق بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، وهو ما نفاه تيباس اليوم مؤكدا علي حقوق نادي برشلونة في بيع اللاعب.


حيث قامت رابطة الليغا بإصدارة بيانًا رسميًا تضمن تهديد واضح لميسي بأنه لن يستطيع الرحيل إلا بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 700 مليون يورو وإلا فلن يتمكن من الرحيل.


واشعل تيباس الحرب في ريال مدريد، حيث صرح اليوم أن في حال مغادرة ميسي فسوف تخسر الليجا خسائر لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بحقوق البث التليفزيوني وأمور أخرى ويبذل قصارى جهده للحفاظ عليه.


ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن موقف تيباس قد اختلف تماما في رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد نحو يوفنتوس الإيطالي.


حيث قال تيباس في تصريح سابق  ’’رحيل كريستيانو رونالدو كان له تأثير ضئيل على البطولة بل شبه معدوم’’ أما في حالة ميسي فإنه أفضل لاعب في التاريخ وكان لاعبًا بالمسابقة منذ فترة.

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