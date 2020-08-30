مصرفي: خطة للنهوض بالاقتصاد القومي بـ4 تريليون جنيه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف طارق متولي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، أن هناك خطة للنهوض بالاقتصاد القومي بـ 4 تريليون جنيه والتي تعتبر خطوة إيجابية للدولة المصرية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة والتي وصفها بـ"قصة نجاح" للقيادة السياسية.

وأضاف "متولي"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرنس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن التمويل هو عصب أي تنمية اقتصادية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي في مصر أثبت أنه كان سد منيع وساند قوي لقطاع الأعمال في مصر والدولة عن طريق أذون الخزانة والسندات خلال ثورتين والإصلاح الاقتصادي وأزمة جائحة كورونا عبر السنوات الماضية.

وأوضح أن القطاع المصرفي يتميز بنسبة سيولة عالية جدًا مقارنة عن الأسواق الناشئة، ويستطيع تغطية أي طلبات خلال الفترة القادمة من تنفيذ مشروعات قومية وخلافه، مشيرًا إلى أن نحاج القطاع المصرفي المصري يحسب للقيادة السياسية فى مصر والبنك والمركزى والحكومة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق إلى أن هناك تناغمًا شديدًا بين السياسة المالية والسياسة النقدية مقارنة بالماضي والتى كنا نعاني بشدة من التنسيق بين السياستين وكان هناك مشكلة بينهما، لافتًا إلى أن هناك تعاون من جميع الجهات لتحقيق هدف واحد وهو التنمية وبناء الدولة الحديثة التى نحلم بها جميعًا.

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