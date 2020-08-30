تشكيل ذهبي.. تعرف على تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان الموسم المقبل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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نشرت صحيفة " ماركا " الإسبانية تشكيل فريق برشلونة الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، في حال رحيل الثنائي لويس سواريز، وليو ميسي.


واقترب ميسي من الرحيل عن صفوف برشلونة بعد أن أخبر بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، بخروجه من الكامب نو الموسم المقبل، على هامش السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.


فيما ابلغ رونالد كومان لويس سواريز هاتفيا برغبته في عدم استمرار الاوروغوياني في هجوم البلوغرانا الموسم المقبل، خلال المشروع الجديد للمدرب الهولندي في كامب نو.


وتوقعت الصحيفة الإسبانية تشكيل فريق برشلونة الموسم المقبل تحت قيادة كومان، حيث جاي التشكيل كالتالي:-

 
حراسة المرمى : اندريه تير شتيغين
خط الدفاع : سيرجيو روبرتو - جيرارد بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا .
خط الوسط : ميراليم بيانيتش - فرانك دي يونج - ريكي بويج 
خط الهجوم : انطوان جريزمان - ترينكاو - انسو فاتي.

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