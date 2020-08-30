نجم الزمالك يُقرر الرحيل
الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:10 م
محمد الدمتناوي
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استقر مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب مصطفى محمد في الاحتراف في الخارج، وخوض تجربة احترافيه في أحد الدوريات الأوروبية، بعد تألقة خلال الفترة الحالية مع الزمالك.
وكشفت تقارير صحفية، أن هناك اتفاق بينه وبين أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، بالرحيل إلى أوروبا بنهاية الموسم الجاري، في حال الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتلقى مصطفى محمد أكثر من عرض رسمي وشفهي خلال الفترة الماضية، من أندية تركية واسكتلندية وهولندية، ويرغب في خوض تلك التجربة.