باحث: جماعة الإخوان تلعب على مبدأ "المظلومية" لمحاولة العودة للمشهد السياسي

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وصف صلاح الدين حسن، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، بجماعة الجيتو اليهودي التي تعزل نفسها عن محيطها، مشيرًا إلى أن الجماعة تعمدت استخدام إعدام سيد قطب لتجنيد عدد كبير للجماعة الإرهابية.



وقال حسن في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد: "الجماعة حرقت نفسه، وبتلعب حاليا على فكرة المظلومية لان الشعب المصري عاطفي بطبعه".



وأضاف "تجربة الإخوان فشلت وفكرة العودة مرة أخرى مستحيلة، ومحاولات الجماعة الحالية للعودة مرة أخرى للمشهد السياسي وضم عناصر جديدة من خلال مبدأ المظلومية".



وتابع "هذه الجماعة بلاء على الأمة، ولكن التخلص منها لن يكون بهذه السهولة"، مشيرًا إلى أن بعض المنشقين عن الإخوان يظلون لأكثر من 20 سنة حتى يتخلصون من آثار الجماعة المزمنة لديهم.



وكان عرض الإعلامي محمد الباز، مقاطع فيديو للشاعر الإخواني ياسر العمدة والذي قام بفضح قيادات إخوانية وكشف عن ممولي الإعلام الإخواني في اسطنبول، قائلًا "فضح أنصار الإخوان حلال ونتقرب إلى الله بفضحهم".



وقال الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الإخوان بيطبقوا مثل يا رايح كتر من الفضايح، ويحاولون إعادة نفسهم إلى المشهد وهذا أمر شديد الخطورة".



وأضاف الباز "الإرهاب لا يزال يطل برأسه ولكن الجيش هو العمود الفقري لهذه البلاد وسيظل متيقظ لهذا الإرهاب، والعمدة أحد محاولات الإخوان للعودة إلى المشهد السياسي من خلال تجديد وجوها الإعلامية".



وكان إحدى مقاطع الفيديو التي عرضها الباز قال "عبد الرحمن أبو ديه انجليزي من أصول فلسطينية وأطالب مناظرته ووجه له تساؤلًا لماذا يتدخل في القضية المصرية بدلًا من أن يهتم بالقضية الفلسطينية".