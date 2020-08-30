في ذكرى إعدامه.. الديهي يكشف عن "عقدة نفسية" لسيد قطب

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هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الصحفي ياسر أبو هلالة، رئيس قناة الجزيزة الأسبق، بعد نشر الأخير تغريدة، أثنى فيها على المفكر الإسلامي سيد قطب، أبرز المؤثرين في فكر جماعة الإخوان المسلمين.



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، إن "سيد قطب لم يكن ضحية سلام ولا إسلام، بل ضحية أهواء وعقد نفسية".



ودعا الأطباء وعلماء النفس دراسة شخصية سيد قطب، معلقًا: "كان معقدًا بسبب فشله في الحصول على حقيبة المعارف في مجلس الوزراء، وانتقل بذلك من معية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لجماعة الإخوان المسلمين".



كما قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القبض على القيادي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تعد أهم عملية أمنية منذ 2015 وحتى الآن.



وأضاف أن محمود عزت، الذي أُلقى القبض عليه مؤخرًا، يعد "مستودع أسرار" جماعة الإخوان المسلمين، ويعتبر "عقل الجماعة".



وتابع: "حتى لو وصل الإرهابيون لجحر فأر ستصل أيادي الدولة، انتبهوا فإن أعدائكم يشوهون كل إنجازات الدولة".



