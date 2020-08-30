20 لاعب في قائمة جمهورية شبين لمواجهة كوكاكولا وديا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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اختار الجهاز الفني، لفريق جمهورية شبين، قائمة تضم 20 لاعبا، للدخول في معسكر بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة كوكاكولا الودية، التي ستنطلق في السادسة من مساء الإثنين، بملعب اتحاد الشرطه.

وتضم قائمة الجمهورية كلا من، محمد شيكا، أمير نعمان، أحمد الشرقاوي، أيمن العادلي، أحمد سامي، محمود شعلان، خالد مسعد، أحمد أمين، فوفانا، يوسف علاء، مصطغى هاني، مصطفى حافظ، وائل علي، محمد الشعراوي، شريف مجدي، محمد ابو طالب، طلبة محمد، محمود حميد، أحمد صادق ميدو، أيمن سعد.

ويغيب عن صفوف شبين، أحمد المحرات، محمد رمضان، عمرو زينهم، حمد محمد، عمرو ثابت، وسيسية، ومحمد عزت، ومحمود مقلد، ومحمود شلبي، واسلام محمد.

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