مصرفي: 3 مليارات دولار استثمارات بأذون الخزانة في شهرين

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:57 م
طارق متولى
طارق متولى
أمنية فوزي
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قال طارق متولى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، إن هناك تقارير أجمعت على أن الاقتصاد المصري فيه قوة نظرًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، وبالتالي من المؤشرات البسيطة على مستوى العالم لم يتم تخفيض التقييم له رغم ظروف جائحة كورونا.

وأضاف "متولي"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرنس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هناك عاملًا ملموسًا لقوة الاقتصاد المصري قبل وبعد جائحة كورونا ولا يشعر به المواطن البسيط، مشيرًا إلى أنه خلال شهري يوليو وأغسطس يوجد استثمارات في أذون الخزانة العامة لدى الدين الحكومي تبلغ 3 مليارات دولار رغم أزمة جائحة كورونا.

وتابع: "خلال مكافحة فيروس كورونا حدث نقص شديد في الاحتياطي للنقد الأجنبي"، مشيرًا إلى أن هناك تقارير عالمية تُفيد بأن الاقتصاد المصري ما زال يُحقق نسبة نمو رغم أن أكثر الاقتصاديات في العالم أجمع تُحقق معدل نمو بالسالب في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هناك فرصة صائغة للاستثمار؛ حيث أن مصر لم تعمل غلق للاستثمار خلال مكافحة فيروس كورونا المستجد رغم المطالبات الكثيرة بعمل غلق للاستثمار خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى استطاعت التوازن بين الاستثمار ومواجهة جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وعدم الغلق الكامل للاستثمار.

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