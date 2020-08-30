آخر النهار يبرز انفراد جريدة الفجر عن كيفية تجنيد جماعة الإخوان للفتيات

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عرض الإعلامي محمد الباز مقطع فيديو أبرز انفراد جريدة الفجر، والذي تحدثت فيه الصحفية عائشة نصار عن كيف تقوم جماعة الإخوان بتجنيد الفتيات لانضمامهم إلى التنظيم.



ولخصت عائشة في مقطع الفيديو مجموعة من النقاط التي يمكن للأم عندما تلاحظها على ابنتها أن تدرك أنها انضمت إلى جماعة الإخوان.



ومن أبرز العلامات التي لخصتها محررة جريدة الفجر تمثلت في ظهور سلوكيات جديدة لم تكن لديها من قبل، أبرزها الكذب، وبداية الانسحاب من الصداقات القديمة والابتعاد شعوريا عن العائلة، والخروج كثيرًا بحجج مختلفة، مثل حضور أفراح كثيرة، وهذا مؤشر أنها انضمت لمجتمع الأخوات وبدأت تحضر مناسباتهم.



وأضافت نصار، أن من العلامات الأخرى ميل الإبنة للعنف والتعصب وانتقاد الدولة والحكومة بشكل عنيف وتخوينهم، ليس من منطلق سياسى وإنما من منطلق أنهم أعداء للإسلام، إضافة إلى ملاحظات زيارات صديقاتها المنزلية الكثيرة، موضحة أن هذه الخطوة أمر مهم جدًا فى عملية تجنيد الإخوان لضحاياهم، لتكوين فكرة كاملة عن المحيط النفسى والاجتماعى للبنت، ثم تبدأ فى تكوين صداقة مع الأم وتصبح محل ثقة الأم، وبهذا تضمن سماح الأم بالخروج مع ابنتها فيما بعد والتحرك بحرية.



ولضمان ولاء البنات الكامل للجماعة، يتم سرقة البنات نفسيًا من أهلهن، وتعليمهن الكذب، بعكس القيم الإسلامية، فأول تكليف للبنت بعد تجنيدها وتحويلها إلى عضو عامل فى الجماعة، هو السرية والكتمان وعدم إبلاغ أى شخص بأمر تجنيدها داخل الجماعة.