محلل اقتصادي يكشف عن أداء البنوك خلال جائحة كورونا

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قال أبانوب مجدي، محلل قطاع البنوك في بنك الاستثمار بلتون، إنه كان هناك نموًا ماليًا قويًا في الودائع والقروض في أغلب البنوك التجارية المصرية خلال النصف الأول من عام 2020، مشيرًا إلى أن النصف الثاني من شهر مارس قام البنك المركزي ووزارة المالية بإلاجراءات الاحترازية لمكافحة الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.



وأضاف "مجدى"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرنس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه كان من أهم تلك الإجراءات الاقتصادية لمكافحة فيروس كورونا انخفاض سعر الفائد إلى 300 نقطة وتأجيل أقساط القروض المستحقة دفعها للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر وتعديل أسعار أغلب مبادرات البنك المركزي.



وتابع: "هذه الإجراءات تركت آثارًا على البنوك التجارية المصرية خلال الربع الثاني من العام الحالي، وخاصة بعد طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات الاستثمار ذات نسبة الـ15% أرباح إلى جانب شهادات الـ14% لأجل السنتين بالاضافة إلى 12.5% لأجل ثلاث سنوات؛ مما أثر على النمو المالي لأغلب البنوك المدرجة فى البورصة خلال الربع الثاني من العام الحالي.



وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة سيترك أثرًا سلبيًا على أغلب البنوك الخاصة والبنوك تحت التغطية رغم إمكانية زيادة حصيلة الودائع لديهم، بينما هناك نمو قوي جدًا في الودائع في بنوك لديها قاعدة كبيرة من الأفراد ومنها بنك فيصل الإسلامى وبنك أبو ظبي الإسلامي في ظل جائحة كورونا.



