الديهي عن بائع الفريسكا: "هذا الشاب يمثلني"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:52 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
داليا الحسين
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الطالب إبراهيم عبدالناصر، الذي اشتهر بعد فيديو انتشر على مواقع التواصل، تحدث فيه عن عمله بائعًا للفريسكا مساعدةً لوالده، رغم حصوله على 99.6% في امتحانات الثانوية العامة، "هذا الشاب يمثلني وقدوةً لأبنائي".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الشاب إبراهيم المعروف بـ"بائع الفريسكا" يرغب في الالتحاق بكلية الطب ليفتخر به والده، في حين سارعت الحكومة بالاستجابة، حيث خصصت له منحة كاملة بطب الإسكندرية.

وعقب: "آلاف مثل إبراهيم شقيانين بعرقهم، وأحلامهم بتتحقق، المهم أن تشعر باحترامك لذاتك".


وكان انتشر أمس السبت مقطع فيديو لطبيب المستقبل بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية العامة المتفوق، وقال عبد الناصر في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "كنت ببيع الفريسكا لواحد وقعدنا نندرش شوية، وصور لي الفيديو وانتشر، ومكنتش متوقع أنه هينشر بهذه الصورة".

وأضاف "ناس كتير كلمتني بعد الفيديو منهم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والكابتن محمود الخطيب، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي".

وفي ذات السياق قال إبراهيم عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزير التعليم قدم له منحة في جامعة الإسكندرية وطالبه باستمرار تفوقه.

واستطرد أنه لم يتوقع أن يهتم المسئولين بالاتصال به ومنحة منحة لدراسة الطلب قائلا: "هذا رزق من الله سبحانه وتعالى".

وتابع الطالب إبراهيم عبد الناصر، أنه ليس من رواد السوشيال ميديا، وقام بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك خلال أزمة فيروس كورونا من أجل معرفة ما يجرى من أخبار، موضحا أن السوشيال ميديا تؤدي إلى إضاعة الوقت.

وأشار إلى أنه يعمل في فترة الإجازة في بيع الفريسكا، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتصوير فيديو له خلال قيامه ببيع الفريسكا، وأبلغه أنه طالب في الثانوية العامة، وحصل على درجة 408.5 مئوية بنسبة 99.6%، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية المتفوق، أنه يعمل بائع فريسكا وهو في الصف الرابع الابتدائي ويعمل مع والده وأنه يعمل فقط خلال أيام الإجازة الصيفية.

وأوضح أن والده يعمل في بيع الفريسكا ولديهم محل لبيع الفاكهة ووالدته ربة منزل، متعهدًا مواصلة مساعدة والده وبيع الفريسكا.

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