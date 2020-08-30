الديهي: ملف مخالفات البناء فُتح ولن يغلق دون محاسبة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:50 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
داليا الحسين
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ملف مخالفات البناء فُتح ولن يغلق بدون محاسبة كل من حقق أرباح خارج القانون بالتعدي على أراضي الدولة أو البناء في نهر الطريق أو على المناطق الزراعية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن يد الدولة ليست رخوة في مواجه المخالفين، بل قوية بالقانون وبالدعم المجتمعي.

وعن هدف التحرك الحكومي ضد مخالفات البناء، أوضح أن أهمية مجابهة الحكومة للتعديات على أراضي الدولة، تأتي تطبيقًا للقانون، ودفاعًا عن مستقبل الأجيال القادمة.


التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة

تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".

وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.

وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.

وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه.

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