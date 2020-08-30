الإفريقي للتنمية: 189 مليار دولار خسائر القارة بسبب كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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توقع طارق عمار، خبير المشروعات الخاصة في البنك الإفريقي للتنمية، انخفاض الدخل القومي الإجمالي للقارة الإفريقية بقيمة 189 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم أجمع؛ مما ينتج عنه بطالة لأكثر من 40 مليون عاطل فى قارة إفريقيا بدون عمل.

وأضاف "عمار"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرنس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هناك خسائر متراقمة فى قارة إفريقيا قبل جائحة كورونا والتى تتمثل فى عدم توصيل الكهرباء لأكثر من 500 مليون شخص بدون كهرباء فى قارة إفريقيا، مشددًا على أن الاحتياجات لقارة إفريقيا كبيرة جدًا في الوقت الراهن.

وثمن خبير المشروعات الخاصة في البنك الإفريقي للتنمية، إنجازات القيادة السياسية وتنفيذ المشروعات القومية خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، مشيرًا إلى أن تولي الرئيس السيسي رئاسة قارة إفريقيا العام الماضي يعمل على تشجيع القطاع الخاص على الدخول لقارة إفريقيا والاستثمار فيها بشكل أوسع وأكبر.

وتابع: "هناك فرص استثمارية كبيرة متواجدة فى قارة إفريقيا"، مشيرًا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية مملوك لأكثر من 80 دولة منهم 54 دولة إفريقية والباقي أوروبية منها أمريكا وكندا وأستراليا وغيرها من الدول، منوهًا بأن رأس المال بالبنك لقارة إفريقيا والمسموح به 90 مليار دولار وتم ضح أكثر من 155 مليار دولار فى قارة إفريقيا لرفع المعيشة فى القارة السمراء.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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