تنفيذ 65 قرار إزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)

Advertisements



شهدت قري الجزيرة والبصراط وبرنبال بمركز ومدينة مطوبس وقلين، وسيدي سالم، وبيلا، وقرية محلة موسي، بمحافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، استكمالًا لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة مخالفات البناء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انه تم تنفيذ حملة إزالة التعديات بقريالجزيرة والبصراط وبرنبال بمركز ومدينة مطوبس، حيث تم تنفيذ 27 قرار إزالة على أرض أملاك الدولة لمن تم رفض طلبات التقنين لهم، ولمن تمت الموافقة ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة، بإجمالى 64 فدان.



وكذلك تنفيذ 6 حالات تعدي على الأرض الزراعية بقلين علي مساحة 850 متر، وتنفيذ حالة إزالة مخالفة في قريه الروضه التابعه لمركز ومدينة سيدي سالم بمساحه 8350 متر، وتنفيذ 4 قرارات إزالة برئاسة رئيس المدينة، ومسئول الازالات، والمشرف العام المرافق بمرافقة الرائد لطفى السيد، نائب مأمور قسم شرطة بيلا والقوه المرافقة له، وتنفيذ 18 حالة تعدي بنطاق وحدة قرية محلة موسي، منهم

8 تعديات علي الأرض الزراعية، و10 املاك دولة بإجمالي



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالة مستمرة بقرى ومراكز ومدن المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للازالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لرصد ومتابعة وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأى مخالفة للقانون فى هذا الشأن،والتصدى والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائى والمخالف.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

