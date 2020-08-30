أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مشاهد التكدس بمطار القاهرة: "عيب والله"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:42 م
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء أثناء عرض فيديو زحام وتكدس الركاب بمطار القاهرة الدولي دون مسافات آمنة أو اتخاذ إجراءات احترازية التقطه أحد الركاب.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، اليوم الأحد أن هذه المشاهد لا تليق في ظل أزمة كورونا، مردفا:"عيب والله اللي إحنا شايفينه".

وأردف موسى، يجب التنسيق بين وزارتي الصحة والطيران المدني لعدم تكرار مثل هذه المشاهد من الزحمة والتكدس.

وعبر موسى عن أمله في خروج أحد المسئولين ليفصح عن سبب التكدس الذي شهده مطار القاهرة أول أمس.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.


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