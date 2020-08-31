رسمة لـ نائبة فرنسية مقيدة بسلاسل تغضب الحكومة.. وماكرون يتدخل (فيديو)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت قناة الغد، تقريرًا ظهر فيه موجة من مشاعر الغضب في فرنسا، بعد قيام مجلة فرنسية محسوبة على تيار اليمين المتطرف بنشر رسم يظهر إحدى نائبات الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) من ذوي البشرة السمراء وحول عنقها سلاسل كالعبيد.

وأضاف التقرير، أن النائبة الفرنسية التي رسمتها المجلة هي دانييل أوبونو التي وصفت ما حدث بـ"فضلات عنصرية"، وانتقدت تيار اليمين المتطرف في فرنسا وقالت: "مكروه وعديم الشفقة".

وأوضح التقرير، أن الدوائر الرسمية العليا في فرنسا أدانت العمل الذي قامت به المجلة بداية من الرئيس الفرنسي ومرورًا بالوزراء إلى النشطاء والمواطنين الذين اعتبروا العمل تجاوزًا خطيرًا فى وقت تستمر فيه المظاهرات بأمريكا والعالم ضد العنصرية والتأكيد على أن حياة السود مهمة. 

وتابع التقرير: "عندما وجدت المجلة نفسها في مأزق اعتذرت عن الرسمة في بيان لها لكن لم تقبل النائبة الفرنسية الاعتذار ونشرت تغريدة قالت فيها "هذه الصورة إهانة لأسلافي وعائلتي وحركتي السياسية وصمة عار لا تمحى لقد أذيت شعبيتي وأنا مصممة أكثر من أي وقت مضى على محاربة العنصرية من أجل الحرية والمساواة".

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