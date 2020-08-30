عرض خليجي يهدد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:16 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي نادي الجزيرة الإماراتي التعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


حيث عرض نادي الجزيرة الإماراتي مبلغ يقترب من 5 ملايين جنيه إسترليني لنادي هيدرسفيلد تاون مقابل الظفر بخدماته وتدعيم صفوف الفريق.


ومن المقرر أن يحصل رمضان صبحي على مبلغ مليوني دولار في الموسم الواحد مع الجزيرة الإماراتي.


ولم يحسم رمضان صبحي انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي بشكل نهائي، ولازال يفاضل بين العروض المتاحة له قبل حسم قراره بشكل نهائي حيث تعتبر الأولوية لديه بالانضمام إلى بيراميدز.


وكان رمضان صبحي قد أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الانتقال إلى بيراميدز، ما جعل المارد الأحمر يعلن عن ارتباطه باللاعب وعودته إلى فريقه الإنجليزي مره أخرى.

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