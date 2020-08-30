خلافات الارهابية تطبيق للمثل يا رايح كثر من الفضايح الباز: "نتقرب إلى الله بفضح الاخوان"

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عرض الإعلامي محمد الباز، مقاطع فيديو للشاعر الإخواني ياسر العمدة والذي قام بفضح قيادات إخوانية وكشف عن ممولي الإعلام الإخواني في اسطنبول، قائلًا "فضح أنصار الإخوان حلال ونتقرب إلى الله بفضحهم".



وقال الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد: "الإخوان بيطبقوا مثل يا رايح كتر من الفضايح، ويحاولون إعادة نفسهم إلى المشهد وهذا أمر شديد الخطورة".



وأضاف الباز "الإرهاب لا يزال يطل برأسه ولكن الجيش هو العمود الفقري لهذه البلاد وسيظل متيقظ لهذا الإرهاب، والعمدة أحد محاولات الإخوان للعودة إلى المشهد السياسي من خلال تجديد وجوها الإعلامية".



وكان إحدى مقاطع الفيديو التي عرضها الباز قال "عبد الرحمن أبو ديه انجليزي من أصول فلسطينية وأطالب مناظرته ووجه له تساؤلًا لماذا يتدخل في القضية المصرية بدلًا من أن يهتم بالقضية الفلسطينية".



آخر جهود الجيش في مكافحة الإرهاب..

فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وإستمرارًا للنجاحات المتتالية تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 2272020 إلى 3082020 عن تحقيق النجاحات الآتية:



تدمير عدد (317) وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.





إستهداف وتدمير عدد(10) عربه دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.



مقتل عدد(73) عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.





كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهمًا (2) بندقيه آلية، (5) خزنه، وحزام ناسف، وكذا مقتل (2) فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه، عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.



وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من إستهداف وتدمير عدد(9) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية.



يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم إستشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات.



هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.





التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة



تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.



ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".



وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.



وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".



وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.



وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".