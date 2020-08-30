عصام حجاج: مفيش راجل هيقول في بنت اتحرشت بيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


قال عصام عجاج، المحامي، إنه لا يوجد رجل سيقول إن هناك بنت تحرشت به، موضحًا أن السيدة في بعض الأحيان هي من تُعرض نفسها للتحرش.

أضاف حجاج خلال حواره إلى برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن المجتمع له تقاليد ولهذا لا يجب سد الثغرة من جانب واحد فقط، بالإضافة إلى ضرورة عدم "الصيد في المياه العكرة" والزعم بأن الملابس هي المبرر للتحرش لأنه جريمة ومهما كانت الملابس مبالغ فيها يجب غض البصر.

تابع: لنضع الحلال محله والحرام محله، والرجل لو قال إن هناك بنت تحرشت به سيقابله المجتمع بالتهكم والسخرية ولا يوجد في الواقع العملي سوى 1 في المليون من الرجال الذين يصرحون بأنه تم التحرش بهم". 

أشار إلى أن القانون يعاقب فتيات "التيك توك" بسبب التحرش بالأفعال وهناك جريمة تسمى التحريض على الفسق والفجور، ومن يتمعن في هذا القانون سيجد أن من ترتدي ملابس فاضحة أو ضيقة بشكل مبالغ فيه وإلى أخره تحرض على ذلك.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ 36 دقيقة

برشلونة يحسم مصير ميسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خطر شديد يواجه انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ 39 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقد ميسي مع برشلونة يعجل برحيله

منذ 14 دقيقة

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

منذ حوالي 4 ساعات

رحيل ميسي يتسبب في خسارة برشلونة لصفقة السفاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:34 م

برشلونة يحسم مصير ميسي

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

09:04 م

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

09:01 م

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب