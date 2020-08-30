التعادل الإيجابي يحسم ودية القناة والبنك الأهلي المثيرة

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تعادل فريق القناة، مع نظيره، فريق البنك الأهلي، بنتيجة 2/2 خلال المباراة الودية التي أقيمت على ملعب القناة، في إطار استعدادات الفريقين للقسم الثاني.



افتتح البنك ألاهلي، التهديف، عن طريق محمد مصطفى (ميدو) في الدقيقة 3 ،ثم جاء هدف التعادل للقناه، في الدقيقة 27 ، قبل أن يحرز البنك الهدف الثاني للبنك، عن طريق هدّاف الفريق، عمرو عزت، من ركله جزاء قبل ختام الشوط الأول.



في الشوط الثاني واصل فريق القناه، هجماته ونجح في إحراز هدف التعادل، من ركله جزاء، في الوقت بدل الضائع .



وشهدت المباراة إصابة، اللاعب شريف أشرف، مهاجم القناة، بإرتجاج في المخ، وتم نقله للمستشفى، للخصوع للفحوصات الطبية اللازمة، والإطمئنان على حالته.