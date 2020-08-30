في "حلوة يا دنيا" مادلين طبر وجها لوجة مع أسد مفترس

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
فؤجت النجمة مادلين طبر بان فريق اعداد برنامجها  "حلوةيا دنيا" قد خدعها بعد ان اتفقوا معها على فقرة تستضيف فيها مدربة الاسود المصرية العالمية انوسة كوتة ومعها شبل صغير واكدوا لها ان الشبل لن يثيراى رعب سواء لها او للمصورين 
 وعلى الهواء دخلت الاستديو و اكتشفت وجود اسد ضخم   اسمة انستازيا اثار حالة من الفزع والرعب بين العاملين والمصورين 
ورغم ذلك تمالكت  مادلين اعصابها لتستمر الفقرة وادارت الحوار بهدوء شديد كما داعبت انستازيا لدرجة انها ذهبت لتقف بجوارة وتلتقط معة صورة تذكارية 
واوضحت انوسة  فى اللقاء ان علاقتها بالاسود والنمور بدأت منذ الطفولة  على يد جدتها محاسن الحلو ووالدها مدحت كوتة وحكت عن ابرز الصفات التى تتمتع بها الاسود والفرق بينها وبين النمور 
ورغم حصولها على ليسانس حقوق ودبلوم فى القانون الدولى الا انها اختارت مجال تدريب الاسود ليكون مستقبلها 
وحكى والدها عن الحادث الشهير الذى تعرض لة من هجوم 4 اسود علية فى السيرك  وانقاذة على يد اسد اسمة تومى  كان يعيش معة فى البيت 
جدير بالذكر ان برنامج ( حلوة يا دنيا ) يعرض يومى الاحد والاثنين على قناة تن من الساعة 4 الى الساعة 5 ونص مساء 

أخبار تهمك

تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

منذ حوالي 3 ساعات

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

منذ حوالي 4 ساعات

رحيل ميسي يتسبب في خسارة برشلونة لصفقة السفاح

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم مصير ميسي

منذ 43 دقيقة

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ 36 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقد ميسي مع برشلونة يعجل برحيله

منذ 14 دقيقة

سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خطر شديد يواجه انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ 39 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:34 م

برشلونة يحسم مصير ميسي

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

09:04 م

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

09:01 م

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب