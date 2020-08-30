تعرف على مواعيد المسحات الطبية لفرق الجيزة بالقسم الثالث

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements

أعلنت منطقة الجيزة لكرة القدم، عن مواعيد المسحات الطبية (رابيد تيست) التي ستجرى صباح الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء 2 سبتمبر، وجاءت المواعيد كالأتي:

يوم الاثنين 31 أغسطس:

نادي جولدي فى الحادي عشر صباحاً بنادي جولدي
مركز شباب أبو النمرس الساعة الواحدة بنادي الشرقية للدخان
نادي الشرقية للدخان الساعة الثالثة عصراً بنادي الشرقية للدخان
نادي 6 أكتوبر الساعة الثالثة والنصف عصراً بنادي 6 أكتوبر

يوم الثلاثاء 1 سبتمبر:

نادي جينيس الساعة الرابعة والنصف عصراً بملعب نادي جينيس

يوم الأربعاء 2 سبتمبر:

نادي الصيد الساعة الثامنة والنصف صباحاً بنادي الصيد
مركز شباب بشتيل الساعة الحادي عشر صباحاً بمركز شباب بشتيل
مركز شباب البدرشين الساعة الثالثة عصراً بنادي العياط
مركز شباب الصف الساعة الرابعة عصراً بنادي العياط
نادي العياط الساعة الخامسة عصراً بنادي العياط

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 59 نقطة
2- الإتصالات 56 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 40 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- القومي 32 نقطة
7- المعادي 31 نقطة
8- بشتيل 29 نقطة
9- الصف 28 نقطة
10- العياط 25 نقطة
11- جبنيس 22 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- الصيد 17 نقطة
14- البدرشين 17 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

القسم الثالث الالات

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

رحيل ميسي يتسبب في خسارة برشلونة لصفقة السفاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

خطر شديد يواجه انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ 34 دقيقة

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مصير ميسي

منذ 39 دقيقة

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. 6 مباريات في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث

مواجهات قوية للمعادي وأكتوبر وأبو النمرس بالقسم الثالث

مواجهات ساخنة للبنك الأهلي وجولدي والمعادي والدخان بالمظاليم

7 مباريات في الجولة الثانية من مجموعة الجيزة للقسم الثالث

مواجهات قوية للدخان والصيد والاتصالات والعياط بالقسم الثالث

فوز الدخان وجولدي وحلوان وتعادل الإتصالات في القسم الثالث

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:34 م

برشلونة يحسم مصير ميسي

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

09:04 م

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

09:01 م

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

08:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب