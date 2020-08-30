بتروجت يتعادل مع النصر ويواجه اتحاد الشرطة وديا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
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تعادل بتروجت مع النصر، بهدف مقابل هدف، خلال المقابلة، الودية، التي أقيمت مساء الأحد، ،علي ملعب بتروسبورت.

أحرز الهدف الأول بابا ابراهيم لفريق النصر ، ثم سجل هدف التعادل عبدالرحمن السكران لاعب بتروجت.

ومن المقرر أن بتروجت سيواجه الشرطة مساء الأثنين، على ملعب بتروسبورت، استعداداً لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

وسبق للفريق البترولي، التعادل ودياً مع البنك الأهلي 1_1 ، وفاز علي الشرقية 3_0 ، وخسر من بني سويف 2_1، وأيضا الفوز علي بورتو بثلاثية دون مقابل .


ومن المقرر أن يخوض بتروجت خمسة جولات ،عقب عودة مباريات الدور الثاني ، حيث سيواجة الترسانة ،ثم يحل ضيفا علي كوكاكولا،قبل أن يستقبل منتخب السويس،ويحل ضيفا علي النجوم،وسيختتم الموسم بلقاء المريخ.

ولعب الفريق البترولي 17 مباراة ،قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ،حقق خلالهم 8 إنتصارات ،و5 تعادلات، وتلقي 4 هزائم ،وسجل 18هدف، وعليه 9 أهداف .

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