نجم الزمالك يغيب عن مواجهة بيراميدز للإيقاف

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:48 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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تأكد غياب طارق حامد نجم وسط الفريق الأول بالنادي الزمالك عن مباراة فريقه القادمة ضد بيراميدز بالجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر اقامتها الخميس المقبل.

ويغيب طارق حامد عن لقاء الزمالك ضد فريق بيراميدز بالجولة القادمة بالدوري الممتاز بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء فريقه أمام إنبي المقام حاليًا على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 23 من البطولة المحلية.

وحصل طارق حامد على البطاقة الصفراء في الدقيقة السابعة من مباراة إنبي إثر تدخله القوي على محمود غالي لاعب الفريق البترولي.

وسبق وحصل نجم الزمالك على انذارين في مباراتي الجونة والإسماعيلي، قبل حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام إنبي في مباراة اليوم، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة بيراميدز القادمة.

وشارك طارق حامد مع الزمالك في 14 مباراة بالدوري الممتاز قبل مباراة إنبي المقامة حاليًا، وصنع هدفين.

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