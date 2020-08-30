الباز بعد تصريحات السيسي عن مخالفات البناء: "الدولة بتكنس العشوائيات المخالفة"

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أشاد الإعلامي محمد الباز، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية.



وقال الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد: "الدولة بتكنس العشوائيات المخالفة، الناس زعلانة وعاتبة على الرئيس والحكومة لأن الدولة بتنفذ القانون".



وأضاف "بستغرب من الناس اللي مش عايزة تنفذ القانون، تصحيح الخطأ لا يجب ان يقف احد امامه، ولكن لابد ألا يكون التنفيذ بشكل فيه عنف أو إهانة".



التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة



تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.



ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".



وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.



وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".



وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.



وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".