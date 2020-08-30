الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - الأهلي 1 × 1 الشباب | الدوري السعودي الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:47 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري منذ ساعتين و 22 دقيقة تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة منذ ساعة و 14 دقيقة الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق منذ حوالي 4 ساعات تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي منذ ساعتين و 49 دقيقة برشلونة يحسم مصير ميسي منذ 41 دقيقة سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة منذ ساعتين و 53 دقيقة بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة منذ ساعة و 11 دقيقة رحيل ميسي يتسبب في خسارة برشلونة لصفقة السفاح منذ أقل من ساعتين الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي منذ ساعة و نصف عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس منذ حوالي 7 ساعات ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك منذ 33 دقيقة بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله منذ حوالي 4 ساعات خطر شديد يواجه انتقال ألكانتارا إلى ليفربول منذ 36 دقيقة عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة منذ حوالي 5 ساعات بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات منذ حوالي 3 ساعات