خبير عسكري: الجيش دمر 10 آلاف سيارة دفع رباعي للجماعات الإرهابية

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن عمليات مكافحة الإرهاب تتم على كافة أنحاء الدولة المصرية بشكل استباقي، لافتَا إلى أن هذه العمليات تعتمد على منظومة عمليات محترفة، لتنفيذ العمليات الاستباقية ضد الإرهاب.





وتابع "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن استمرار بعض العمليات الإرهابية، دليل على أن هناك إصرار من قبل الدول على دعم العمليات الإرهابية، معقبًا: "تم تدمير ما يقرب من 10 آلاف سيارة دفع رباعي خلال الفترة الأخيرة، وسعر السيارة الواحد مرتفع للغاية".





وأشار إلى أن العمليات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية هي السمة الرئيسية للقوات المسلحة، بعد انتهاء العملية الشاملة في سيناء، التي قضت على كم كبير من الإرهاب.





فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وإستمرارًا للنجاحات المتتالية تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 2272020 إلى 3082020 عن تحقيق النجاحات الآتية:





تدمير عدد (317) وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.









إستهداف وتدمير عدد(10) عربه دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.





مقتل عدد(73) عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.





كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهمًا (2) بندقيه آلية، (5) خزنه، وحزام ناسف، وكذا مقتل (2) فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه، عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.





وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من إستهداف وتدمير عدد(9) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية.





يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.





ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم إستشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات.



