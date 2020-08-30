الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن وحدة طب أسرة المريس تعد من أكثر الوحدات تسجيلا للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تم تسجيل أكثر من ٦٠٪؜ من المواطنين المستهدفين، وذلك منذ بدء التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وحتى اليوم.





جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، اليوم الأحد، وحدة طب أسرة مريس، في إطار متابعتها للاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.





وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام الوحدة المختلفة حيث اطمأنت على ميكنة الصيدلية وربطها بمنظومة الإمداد للأدوية لمتابعة مخزون الأدوية أول بأول، مشيرة إلى توافر كافة الأدوية، خاصةً أدوية الأمراض المزمنة لصرفها من الوحدات الصحية بصفة شهرية، كما اطمأنت على توافر مخزون كافي من الأدوية والطعوم والأمصال والألبان.





وقال إن الوزيرة حرصت خلال تفقدها للوحدة على التحدث مع المواطنين خارج الوحدة وحثهم على التسجيل بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، للانتفاع بخدماتها الطبية، بالإضافة على توعيتهم بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء الماسكات، وغسل الأيدي بإستمرار، للحفاظ علي انخفاض اعداد المصابين.





ولفت إلي أن وحدة صحة المريس هي إحدى وحدات الجيل الثاني والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية بنظام الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية تعد أكثر تطورًا من وحدات الجيل الأول والتي تم تطبيقها في منظومة التأمين الصحي ببورسعيد.



