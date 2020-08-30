الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:49 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن وحدة طب أسرة المريس تعد من أكثر الوحدات تسجيلا للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تم تسجيل أكثر من ٦٠٪؜ من المواطنين المستهدفين، وذلك منذ بدء التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، اليوم الأحد، وحدة طب أسرة مريس، في إطار متابعتها للاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار الوزيرة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام الوحدة المختلفة حيث اطمأنت على ميكنة الصيدلية وربطها بمنظومة الإمداد للأدوية لمتابعة مخزون الأدوية أول بأول، مشيرة إلى توافر كافة الأدوية، خاصةً أدوية الأمراض المزمنة لصرفها من الوحدات الصحية بصفة شهرية، كما اطمأنت على توافر مخزون كافي من الأدوية والطعوم والأمصال والألبان.

وقال إن الوزيرة حرصت خلال تفقدها للوحدة على التحدث مع المواطنين خارج الوحدة وحثهم على التسجيل بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، للانتفاع بخدماتها الطبية، بالإضافة على توعيتهم بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء الماسكات، وغسل الأيدي بإستمرار، للحفاظ علي انخفاض اعداد المصابين.

ولفت إلي أن وحدة صحة المريس هي إحدى وحدات الجيل الثاني والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، مشيرًا إلى أن الوحدات الصحية بنظام الجيل الثاني من مستويات الرعاية الصحية تعد أكثر تطورًا من وحدات الجيل الأول والتي تم تطبيقها في منظومة التأمين الصحي ببورسعيد.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.
الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة
الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة
الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة
الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة
الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة
الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة
الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة
الصحة: صرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة من الوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدة طب أسرة المريس المرحله الاولى الصحة الامراض المزمنه الأقصر أدوية

أخبار تهمك

بيان عاجل/ الجيش: تدمير 317 وكرًا وملجأ للإرهابيين.. واستشهاد وإصابة 7 من القوات

منذ حوالي 3 ساعات

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

منذ حوالي 4 ساعات

خطر شديد يواجه انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

منذ 36 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة و نصف

تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ 33 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مصير ميسي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "آثار الإسكندرية" بشأن الصور المتداولة لهدم مبنى رويال هاوس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عودة الساحر إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز يضع شرطا قاسيا للرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رحيل ميسي يتسبب في خسارة برشلونة لصفقة السفاح

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد الانطلاق الرسمي.. إجراءات جديدة حول منظومة التأمين الصحي

في 13 يوما.. تسجيل 44 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

وزيرة الصحة: تسجيل 44 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الجديد بالأقصر (صور)

"الصحة" تدعو المواطنين إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الشامل

تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الشامل في الأقصر

وزيرة الصحة: وحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر من الجيل الثاني وأكثر تطورا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:34 م

برشلونة يحسم مصير ميسي

بداية الثورة.. التخلص من ثلاثي برشلونة

09:04 م

عاجل.. تعرف على موعد رحيل ميسي عن برشلونة

09:01 م

تصريح عاجل من مجلس الوزراء بشأن الطالب "بائع الفريسكا" (فيديو)

05:21 م

الزمالك يتحرك لخطف صفقة الأهلي

08:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب