حكيم يعلن عن موعد عرض أعنيته الجديدة "صحاب أونطة"

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن المطرب حكيم عن موعد عرض أغنيه الجديدة والتي تحمل اسم "صحاب أونطة" .

حيث نشر حكيم برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتب : شوفوا أغنيتي الجديدة " صحاب أونطة " يوم الأربعاء القادم علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب الساعة السابعة مساءً.

يشار أن أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي زيدان ، وإخراج حسام الحسيني.

يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.

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