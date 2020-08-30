ليس ساسي.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية المدرب السويسري رنيه فايلر.


الأهلي يخطط لخطف يوسف أوباما من الزمالك
تحدثت تقارير صحفية، عن نية مسؤولي النادي الأهلي، في إيجاد ثغرة في عقد يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لضمه لصفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضحت التقارير أن مسؤولي الأهلي، معجبون بأداء يوسف أوباما مع الزمالك، ويجدون فيه حل لأزمة لاعب الوسط المهاجم داخل القلعة الحمراء.


ويرى المسؤولون في النادي الأهلي أن أوباما لاعب جيد ويمثل إضافة لأي فريق يلعب له ولكن الأحمر لم يتحدث معه بشكل رسمي خاصة وأن عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم المقبل.


الجدير بالذكر أن يوسف أوباما سبق وأن وقع لبناني الأهلي، عندما كان لاعبا في الاتحاد السكندري، قبل انضمامه الأخير للزمالك.

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