خطر شديد يواجه انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:39 م
ألكانتارا
ألكانتارا
محمود صبري
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن صفقة إنتقال النجم الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، إلى ليفربول الإنجليزي تقترب من الفشل.


ورفض اللاعب الإسباني تجديد عقده مع بطل أوروبا من أجل خوض تجربة جديدة في البريمرليج الموسم المقبل.


ووفقاً لصحيفة " بيلد " الألمانية فإن ليفربول الإنجليزي قد أقترب من خسارة التعاقد مع تياغو ألكانتارا بعد دخول مانشستر يونايتد في الصفقة.


ويتوقف يورغن كلوب عن الواصل مع اللاعب الإسباني الفترة المقبلة من أجل إنهاء الصفقة لصالح الريدز بعد الظروف الاقتصادية التي يعيشها النادي بسبب تفشي فيروس كورونا.


واكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يجود لدية مانع في شراء عقد اللاعب الفتره المقبله مقابل 30 مليون يورو.


يذكر أن تياغو ألكانتارا قد حقق الثلاثية رفقة بايرن ميونيخ الألماني بعد أن حقق لقبي الدوري والكأس بالإضافة إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

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