نقيب الزراعيين: مصر خسرت 1.2 مليون فدان كانت كافية لغذاء 25 مليون مواطن

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر خسرت أراضي زراعية تجاوزت 1.2 مليون فدان تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2011 فقدت مصر حوالي 42 ألف فدان سنويا بإجمالي 168 ألف فدان.

وأشار خليفة في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد أن مصر فقدت خلال الفترة من عام 2011 حتى الآن حوالي 60 ألف فدان سنويا ليصل الإجمالي خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان، مستطردًا "الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يتصدي لهذه القضية الحساسة".

وأضاف نقيب الزراعيين"إعلان الرئيس السيسي بالتصدي للبناء على الأراضي الزراعي ضوء اخضر لكافة الأجهزة بالتصدي بكل حزم لهذه المخالفات"، مطالبًا بإنشاء شرطة متخصصة تضمن الدعم اللازم للأجهزة في التصدي لمثل هذه المخالفات.

التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة

تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.

ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".

وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.

وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.

وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".

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