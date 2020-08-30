المعادي يعود للتدريبات استعدادا لاستئناف القسم الثالث

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعادي تدريباته عصر الثلاثاء، الأول من سبتمبر، استعدادا لاستئناف دوري القسم الثالث، فى شهر أكتوبر المقبل، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقوم لاعبي وجهاز الفريق بالمسحة الطبية التي قررها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام المقبلة.

ويحتل المعادي المركز السابع برصيد 31 نقطة، وبتبقى له ثلاث مباريات بالمسابقة، حيث سيخرج المعادي لمواجهة البدرشين، و يستضيف الصف ويختم الفريق الموسم الكروي بملاقاة بشتيل على ملعب مركز شباب بشتيل.

ويلعب المعادي بالمجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث، حيث خاض الفريق ثلاثة وعشرين مباراة، فاز الفريق فى تسع مباريات وتعادل فى أربع مباريات وخسر فى عشر مباريات، وسجل لاعبو الفريق تسعة وعشرين هدف، و استقبلت شباكه سبعة وثلاثين هدف، وهداف الفريق هو اللاعب عمر علي، صاحب الـ 14 هدف.

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