"القومي للمرأة".. استمرار حملة "لأني رجل" لليوم الثاني على التوالي بالإسكندرية

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نفذ فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية اليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد الموافق 30 اغسطس 2020، حملة "لأني رجل".



وتضمنت الحملة لقاءات (فردية – جماعية ) قام بها فريق عمل الشباب المتطوع المكون من (٩) شباب.



واستهدفت (٦٣٥) شاب ورجل، و(١١١) سيدة و(١٢٤) طفل بإجمالي (٨٧٠) فرد وذلك بنادي الإتحاد السكندري الرياضي بالشاطبي بحي وسط ومركز شباب العمراوي بالمندرة قبلي حي المنتزة.



يذكر أن حملة "لأني رجل" تهدف إلى نشر الوعي بين الرجال والشباب بأهمية تمكين المرأة، من خلال عدد من الرسائل الأساسية التي تتضمن دعم الرجل للمرأة في العمل، التعليم، ممارسة الرياضة.



والمشاركة في الأعمال المنزلية، والتعامل معها في العمل والدراسة باحترام، المشاركة في تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث والزواج المبكر.



جاء ذلك في ضوء المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل " التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس 2020.

