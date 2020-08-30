الإسكان: 176 مليار جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف في 6 أعوام

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قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن البناء العشوائي في الأراضي الزراعية خطر يهدد الدولة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البناء العشوائي غير المخطط يتكلف 4 أضعاف البناء المخطط.



ولفت إلى أن المفترض توصيل الخدمات للمناطق المخططة، ومن ثم انتقال السكان لها، لكن الناء العشوائي يفتقر الخدمات.



وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يوجد لدينا 40 منطقة مخططة ومجهزة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحي.



وأشار إلى أن قيام بعض الأشخاص شراء ماتور سحب المياه من الخطوط، حال ضعف الضغط ودفع المياه خطر، ويقلل جودة المياه، ويؤثر على حصة المساكن المجاورة.



ولفت إلى أن 5 مليارات متر مكعب من المياه يتم معالجتها سنويا على أعلى المعايير بالطرق الصحية الصحيحة تحت إشراف وزارة الصحة ويتم استخدامهم في الزراعة، لري 460 ألف فدان.



وأوضح أنه تم تنفيذ 1131 مشروعا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الزراعي بطاقة تصل 6.6 مليون متر مكعب في محطتي المحسمة وبحر البقر لري 460 ألف فدان.



وأضاف أنه هناك خطة لتحلية 1.4 مليون متر مكعب من المياه يوميا خلال 5 سنوات بتكلفة 29.5 مليار جنيه



ولفت إلى أنه تم إنشاء 60 محطة نعالجة في الصعيد بتكلفة 9.8 مليار جنيه، إلى أن أكبر محطة لمعالجة المياه بالجبل الأصفر يديرها القطاع الخاص



وأردف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم تأمين مصادر مياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة خلال 5 أعوام المقبلة، بطاقة 250 ألف متر مكعب مكن المياه يوميا



واستكمل أن تكلفة المتر مكعب من المياه لا تقل عن 3.5 جنيه تشغيل وصيانة فقط، وتتحمل الدولة 80% من دعم المياه.



وأردف، أن توصيل المياه للعاصمة الإدارية الجديدة لن يؤثر على ضغط المياه في أي منطقة أخرى.



وأكد أن تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 176 مليار جنيه في 6 سنوات، حين كان يتم إنفاق 8 مليارات فقط في العام فيما قبل 2014.