الشريف: محور ترعة المحمودية شريان الأمل لأهالي وضيوف الإسكندرية (فيديو)

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تطور محور ترعة المحمودية من أعظم المشاريع القومية ويعتبر شريان الأمل لأهالي المحافظة.



وأضاف الشريف في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم السبت: "ترعة المحمودية ستصبح شريان الحياة والأمل لأهالي وضيوف الإسكندرية".



وأشار محافظة الإسكندرية إلى أن محور ترعة المحمودية هو محور تنموي يضم 14 منطقة تنموية من كنائس ومساجد ومدارس ومستشفيات ومناطق سكانية اختصرت الكثير ومن الوقت والجهد.



وفي سياق منفصل قال إن الإسكندرية كانت عاصمة المخالفات في مصر، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 134 ألف قرار إزالة خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية 2019.



"تم تنفيذ 4080 قرار إزالة من 134 ألف، وتعتبر مشكلة التعديات من المشكلات التي كانت تدمر البنية التحتية بالكامل لعدم قدرة الصرف أو الكهرباء على استيعاب هذه الزيادة السكانية بهذه المناطق المخالفة".



وتابع "بدأنا في 112020 تنفيذ إجراءات قوية بتنفيذ 2846 قرار إزالة بفضل وحدات التدخل السريع التي نفذ قرارات إزالة 1269 مباشرة قبل ما يصدر لها القرار".

واستطرد " ما نفذناه خلال الـ5 شهور الماضية اكثر مما تم تنفيذه في خمس سنوات والرئيس السيسي يعطينا قوة لتنفيذ القانون على المخالفين "، لافتًا إلى أن 68% من قرارات الإزالة خلال الفترة الماضية بالمحافظة.



وأكد أنه سيتم تقنين أوضاع المخالفين وعمل مصالحات لوقف نزيف البناء المخالف الذي شكل مناطق عشوائية نتيجة الإهمال السابق، مشددًا على أنه تم احالة 250 قضية للمخالفين إلى النيابية العسكرية خلال الفترة الماضية.



وقاد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، حملة إزالة التعديات من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات داخل شارع القاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل السوق إلى آخر بديل.



وأضاف في تصريح صحفي خلال الحملة إن هناك أكثر من 90 سوق عشوائي داخل المحافظة، وإن المحافظة تخطط لإقامة بديل أسواق منظمة بدلًا من العشوائية، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة أسواق القاهرة، الثلاثين، والمعهد الديني، وذلك بحضور الجهات التنفيذية المعنية.

