مصطفي خاطر يحتفل بعقد قران شقيقته عبر إنستجرام

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل الفنان مصطفي خاطر بعقد قرآن شقيقته الصغري إسراء وذلك بأحد فنادق السادس من أكتوبر في أجواء عائلية بسيطة .

حيث نشر مصطفي خاطر فيديو من حفل زفافها ووجه لها رسالة تهنئة معلقاً :'الف مبروك لأختي الصغيرة بنتي حبيبتي إسراء وأخويا حبيبي احمد بسيط بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.

ولاق الفيديو إعجاب الكثير من محبيه ووجه له رسائل تهنئة معلقين "الف مبروك يا نجم ".

وفي سياق آخر، ينتظر مصطفى خاطر حاليًا عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، وهو من إخراج محمد عبد الرحمن، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، أروى جودة، باسم سمرة، عباس أبو الحسن، وآخرون من النجوم.

والجدير بالذكر أن مصطفى خاطر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب، وهو إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بطولة علي ربيع، محمد محمود، محسن منصور، نهال عنبر، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم صلاح عبد الله، ويزو، أحمد فتحي.

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