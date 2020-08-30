محافظ بني سويف: مصر محظوظة لوجود حكومة واعية بملف التعديات على الأراضي (فيديو)

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قال محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن مصر محظوظة لوجود حكومة واعية بملف التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، مؤكدًا على تعامل الحكومة بمنتهى الحزم والحسم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف غنيم في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأحد أن شعب بني سويف شعب واعي وأدراك أهمية التصالح باعتباره الحل الوحيد لأي تعدي.



وأشار إلى أن هناك 56 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء والتي ستنتهي مهلتها في 30 سبتمبر المقبل، مستطردًا " أهالي بني سويف أدركوا أن السبيل الوحيد هو التصالح فيما يجوز التصالح فيه".



وأوضح محافظ بني سويف أنه يجري حاليًا العمل على محورين الأول يتعلق بتقنين للأراضي، فيما اختص المحور الثاني بإزالة المخالفات.

التعدى على الأراضى لا يقل خطورة عن سد النهضة



تطرق الرئيس، خلال كلمته، على هامش افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، للحديث عن مخالفات البناء، التى انتشرت، ودعت الدولة إلى محاربتها مؤخرا، فقال إن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، إذ إن البناء غير المخطط خطير جدًا.



ووجه الرئيس رسالة للمواطنين، قال فيها: "لما تدمروا الأراضي الزراعية اللي بتسكنوا جنبها هتشتغلوا فين؟ مفيش حد بيكون راضي على دفع مخالفات، لكننا لم نتخذ إجراءات قاسية بشأن مخالفات البناء دون إنذار".



وشدد الرئيس على أن هناك ظهير صحراوى ومدن جديدة بديلة للبناء على الأراضي الزراعية، ومكاسب الاستثمار في الأراضي الزراعية أكثر من الأراضي المخصصة للبناء.



وأضاف للمصريين: "ليه مش عايزين تساعدونا؟ لن أبيع الوهم للمواطنين تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".



وجدد الرئيس تحذيره من خطورة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، الذى يدمر الدولة المصرية.



وتابع للمصريين: "أنتم متألمين من موضوع سد النهضة، صدقوني التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط خطير بنفس نسبة سد النهضة، والناس مش شايفة غير موضوع المياه".