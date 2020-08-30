تفاصيل زيارة وزيرة الصحة للأقصر (فيديو)

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل زيارة وزيرة الصحة للأقصر، وتفاصيل ما تم إنجازه في ملف التأمين الصحي بالأقصر، موضحًا أن وزيرة الصحة قامت بتفقد الحجر الصحي في مطار الأقصر الدولي، وراجعت الإجراءات الصحية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستمرار في الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة تطبيقها.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة أشادت بجهود فرق الحجر الصحي بالمطارات والموانئ، موضحًا أن جولة وزيرة الصحة بالأقصر تستمر لمدة يومين.



ولفت إلى أن الوحدات الصحية والمستشفيات تشهد تطورًا كبيرًا في الأقصر، منوهًا بأن إحدى الوحدات الصحية بالأقصر تخدم أكثر من 23 ألف مواطن، وتبلغ تكلفة تطويرها أكثر من 15 مليون جنيه.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 883 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 71302 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 98497 حالة من ضمنهم 71302 حالة تم شفاؤها، و5376 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

