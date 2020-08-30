جمعية مستثمري المليون ونصف فدان: العمليات الإرهابية تستهدف تعطيل مسيرة التنمية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، بيقظة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة على الحدود المصرية بالكامل، لرصد أي عمليات إرهابية التي تستهدف مصر وتسعى للتخريب ونشر الفوضى بهدف تعطيل مسيرة التنمية التي تقودها القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية دائما ما ترصد وتتبع وتدمر عددًا من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين، في ضربات استقباقية هي الأولى من نوعها لدحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

كما نعى رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف فدان، شهداء الجيش والشرطة خلال وقوفهم في الصفوف الأولى لدحر الإرهاب، والتضحية بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن، الأمر الذي يعكس وطنية الجيش المصري، المترابط.

فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وإستمرارًا للنجاحات المتتالية تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 2272020 إلى 3082020 عن تحقيق النجاحات الآتية:

تدمير عدد (317) وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.


إستهداف وتدمير عدد(10) عربه دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

مقتل عدد(73) عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.



كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهمًا (2) بندقيه آلية، (5) خزنه، وحزام ناسف، وكذا مقتل (2) فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه، عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من إستهداف وتدمير عدد(9) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية.



يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم إستشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات.


هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

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