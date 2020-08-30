متحدث الكهرباء يكشف طريقة خفض الفاتورة

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم الكهرباء، إن المواطن عليه أن يرشد استهلاك الكهرباء للمحافظة على فاتورة الكهرباء من الارتفاع، من خلال غلق الاجهزة الكهربائية الغير مستخدمة مثل التلفاز والريسفير والأجهزة الكهربائية بشكل عام، لأن هذه الأجهزة تستهلك كهرباء حتى ولو كانت مغلقة.



وتابع"حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن تغير الإضاءة بلمبات الليد من شأنه أن يغير استهلاك الكهرباء بشكل كبير، وصيانة التكييف بشكل مستمر، بالإضافة لعدم خفض درجة الحرارة لأقل من 24، والتأكد من عزل المنافذ، متابعة الاستهلاك بصورة مستمرة.





وقررت وزارة الكهرباء زيادة اسعار شرائح الكهربائية بنسبة 19% في المتوسط بداية من شهر يوليو، ضمن خطتها لرفع الدعم التدريجي عن فواتير الكهرباء والتى ستستمر لمدة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات كما كان مخطط سابقا.







و خصص جهازة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك موقع الكتروني ولمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة على الرابط التالي http:egyptera.orgarBillCalc.aspx



حيث يمكن للمواطن الدخول على الرابط السابق، وتسجيل كميات استهلاكه بعدها سيظهر له قيمة الفاتورة بدون احتساب الرسوم.



وسبق وأن اعلنت وزارة الكهرباء أسعار الشرائح الجديدة والتى جاءت كالأتى:



الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا).



- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا من 40 قرشا).



- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشا).



- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات( 96 قرشا بدلا من 82 قرشا).



- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرش).



- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات 140 قرشا.



- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 118 قرشًا.



- الشريحة الثامنة من صفر لأكثر من 1000 تبلغ 145 قرشا





