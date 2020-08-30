بلوك جديد.. هند صبري توجه تساؤلاً لمتابعيها

Advertisements

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هند بالصورة بلوك جديد مرتدية شميز مزين الورود ،وبشعر كيرلي منسدل علي كتفيها ، ووجهت تساؤل لمتابعيها وكتبت : ما رأيكم اترك شعري كيرلي.



وتفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات أبرزها " قمر يا بالكيرلي يا حبيبتي ".



وفي سياق آخر ستعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف.



